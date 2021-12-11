В России выявлено более 10 миллионов заболевших коронавирусом

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 929 человек. Впервые с 13 октября оно оказалось менее 30 тысяч заражённых за сутки. Общее количество инфицированных увеличилось до 10 016 896, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с COVID.

За сутки от коронавируса погибли 1132 человека против 1171 днём ранее, это минимум с 27 октября. Всего с начала пандемии умерли 289 483 пациента.

Среди регионов в лидерах по заболеваемости остаются Москва — с 2862 заражёнными, Московская область, где заболели за сутки 2040 человек. Далее следуют Санкт-Петербург (2012), Краснодарский край (736) и Самарская область (717).

Сейчас в России продолжают лечение 986 058 человек. Вылечился за сутки 31 391 пациент. Всего уже выздоровели 8 741 355 человек.

Ранее сообщалось, что ревакцинация через четыре-пять месяцев поможет защититься от штамма «омикрон» COVID-19. И заняться этим надо уже сейчас, в самом начале появления нового штамма. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков. Он пояснил, что ранняя ревакцинация обеспечивает хороший титр антител, которые нейтрализуют коронавирус.

Также главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников заявил, что всё больше людей осознают, что коронавирус пришёл навсегда и занял свою нишу в ряду рутинных человеческих инфекций, как грипп и ОРЗ другой этиологии. По его мнению, шанс на прежнюю жизнь у человечества есть, но для того чтобы показался «свет в конце туннеля», каждому нужно вакцинироваться, а после ревакцинироваться от COVID-19.

В свою очередь специалисты центра имени Гамалеи сообщили, что введение бустерных доз мРНК-вакцин уже через три месяца после основной вакцинации может иметь непредвиденные последствия. К данному типу препаратов относятся вакцины Pfizer и Moderna.

При этом директор британского филиала фармацевтической компании Pfizer Бен Осборн заявил, что людям придётся делать прививки от коронавируса как минимум раз в год в ближайшие несколько лет. Только так можно будет обеспечить защиту от новых штаммов.