В России выявлено 5099 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/b0106e9e-f1a9-11ea-a526-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики России зафиксировали 5099 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных выявлено в Москве (695), Санкт-Петербурге (210), Нижегородской (146) и Московской (135) областях.

Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 1 035 789 человек, из них активно болеющих 167 747. Выздоровели 850 049, в том числе 6772 — за последние сутки. Скончались 17 993. За прошедшие сутки умерли от вируса 122 человека. Такие данные на утро 8 сентября приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Ранее учёные из Гонконга выяснили, что в организме заражённых коронавирусом пациентов часто вирус присутствует в виде кишечной инфекции даже при отсутствии выраженных симптомов. По мнению исследователей, после исчезновения симптомов и очистки дыхательных путей вирус COVID-19 может размножаться в пищеварительном тракте и продолжать заражать окружающих. Таким образом, вирус в стуле пациентов также может играть определённую роль в передаче инфекции, писал NEWS.ru.