В России выявлено 5185 новых случаев COVID-19

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Медики России выявили ещё 5185 случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Среди новых случаев 23,6% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Такие данные на утро 7 сентября приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего число заражённых в стране достигло 1 030 690 человек, из них в настоящее время болеют коронавирусом 169 542 человека.

Также за сутки от вируса скончался 51 человек, 2328 полностью выздоровели. Общее число погибших с начала пандемии составляет 17 871, выздоровевших — 843 277 пациентов.

Ранее директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что Россия победит пандемию к лету 2021 года. Это станет возможно благодаря тотальной вакцинации населения страны, для которой нужно произвести 80 млн доз вакцины. Как отметил учёный, разработка вакцины от коронавируса в России началась задолго до пандемии. Над технологией создания препарата работали три поколения научных сотрудников в течение 25 лет. 2–2,5 года назад специалисты получили задание создать вакцину от MERS (ближневосточный респираторный синдром).

По словам Гинцбурга, когда началась эпидемия COVID-19, те же сотрудники, которые работали над вакциной против MERS, переключились на создание препарата против COVID-19. Он также заверил, что вакцина полностью безопасна и уже доказала свою эффективность. Говоря о побочных эффектах препарата, учёный отметил, что у испытуемых наблюдалось повышение температуры до 38 °C, мышечная боль в месте инъекции, покраснение. Никаких серьёзных последствий вакцина у добровольцев не вызвала, писал NEWS.ru.