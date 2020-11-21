В России выявлено 24 822 случая заболевания коронавирусом за сутки

По данным на утро 21 ноября, за минувшие сутки в России коронавирусной инфекцией заболело 24 822 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Таким образом, рекорд по суточной заболеваемости вновь побит. Накануне этот показатель по стране впервые превысил 24 тысячи человек. В последние три дня количество заболевших россиян в течение суток неизменно растёт.
Выздоровел 26 021 человек. Еще 467 пациентов с подтверждённым коронавирусом скончались.
В общей сложности за время пандемии коронавирусом заразились 2 064 748 россиян, выздоровели 1 577 435 человек. Зафиксировано 35 778 летальных случаев.
Как писал NEWS.ru, ранее Роспотребнадзор рассказал о пике заразности COVID-19. Заболевший наиболее опасен для окружающих в течение первой недели болезни.