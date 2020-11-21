В России выявлено 24 822 случая заболевания коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/bbed6bc6-2bcf-11eb-a7ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

По данным на утро 21 ноября, за минувшие сутки в России коронавирусной инфекцией заболело 24 822 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, рекорд по суточной заболеваемости вновь побит. Накануне этот показатель по стране впервые превысил 24 тысячи человек. В последние три дня количество заболевших россиян в течение суток неизменно растёт.

Выздоровел 26 021 человек. Еще 467 пациентов с подтверждённым коронавирусом скончались.

В общей сложности за время пандемии коронавирусом заразились 2 064 748 россиян, выздоровели 1 577 435 человек. Зафиксировано 35 778 летальных случаев.

Как писал NEWS.ru, ранее Роспотребнадзор рассказал о пике заразности COVID-19. Заболевший наиболее опасен для окружающих в течение первой недели болезни.