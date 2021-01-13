В России выявлено 22 850 случаев заражения коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/6850b824-5578-11eb-819c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 13 января, за минувшие сутки в России выявлено 22 850 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении.

Среди регионов первое место по суточной заболеваемости удерживает Москва с приростом 4320 заразившихся. На втором месте находится Санкт-Петербург, где за 24 часа зафиксировано 3003 случая заболевания. Замыкает тройку Московская область с показателем 1189 человек.

Наименьший темп суточного прироста заболевших, по последним данным, наблюдается в Республике Тыва, он составляет 0,2%. Также лидируют по этому показателю Ямало-Ненецкий автономный округ (0,3%), Магаданская область, Республика Алтай и Кемеровская область (0,4%).

В общей сложности за всё время пандемии в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса. Зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровело 2 854 088 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 94,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 341 тысяча — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 616 тысяч 174 человека, — отмечает портал стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия находится на зимнем плато по коронавирусу, а причин для серьёзного спада заболеваемости пока нет. Он добавил, что начавшаяся в стране вакцинация пока проводится в недостаточном масштабе.