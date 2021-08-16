В России выявлено 20 958 новых случаев COVID

За минувшие сутки в России зафиксировано 20 958 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 805 человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

С начала пандемии COVID-19 заразились более 6,6 млн россиян. Из них 172 110 скончались. Количество летальных исходов, превышающих 800, держится шестые сутки подряд. Рекордным стал показатель 14 августа — 819 умерших.

За время пандемии с инфекцией справились более 5,9 млн россиян. Из них 18 407 выздоровели за последние сутки. Под наблюдением медиков в настоящее время остаются свыше 1,2 млн человек.

В Москве выявлено 2006 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки жертвами инфекции стали 56 жителей столицы, 2467 человек выздоровели.

Ранее главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе рассказал, что люди могут болеть коронавирусом по несколько раз в год. Повторное заражение может произойти через один-два месяца после выздоровления. Причина тому — появление новых штаммов и отсутствие популяционного иммунитета.