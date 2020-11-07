В России выявлено 20 396 заболевших COVID-19 за сутки

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По данным на утро 7 ноября за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось 20 396 россиян. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Суточный прирост совсем незначительно снизился по сравнению с предыдущим днём, когда было зафиксировано 20 582 случая заболевания. 6 ноября, напомним, в России количество заболевших за 24 часа впервые превысило отметку в 20 тысяч человек.

Также, по обновлённой информации, за сутки от COVID-19 вылечилось 16 803 жителя России. Сообщается о 364 летальных исходах.

Как ранее писал NEWS.ru, количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 49,3 млн. Жертвами инфекции за время пандемии стали 1,2 млн человек, выздоровели — 32,4 млн.