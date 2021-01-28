В России выявлено 19 238 новых случаев заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8b35aa52-6211-11eb-9798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 29 января, за последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 534 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 26 204 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Среди регионов лидером по суточному приросту заболевших остаётся Москва — в столице зафиксировано 2799 случаев. Второе место удерживает Санкт-Петербург, где коронавирусом заболели 2284 человека. Замыкает тройку Московская область с приростом 1044 заразившихся.

Регионом с наименьшим темпом прироста пациентов с COVID-19 является Республика Тыва — показатель составил 0,08%. Также лидируют по этому параметру Ямало-Ненецкий автономный округ и Костромская область — 0,2%. В Республике Хакасия, Магаданской области, Еврейской автономной области, Республике Ингушетия, Чукотском автономном округе, Чеченской Республике и Кемеровской области темп прироста составил 0,3%.

В общей сложности за всё время пандемии в России зафиксировано 3 813 048 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3 255 462 пациента, болезнь унесла жизни 72 185 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 101,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 411 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 тысячи 433 человека, — передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, повышение заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время всё ещё возможно, считают эксперты-вирусологи. Однако, по их мнению, это будут только короткие всплески.