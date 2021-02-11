https://static.news.ru/photo/82fd5a1e-6c44-11eb-a533-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 11 февраля, за минувшие сутки в России выявлено 15 038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 553 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 21 961 человек, — говорится в сообщении.

По суточному приросту заболевших среди регионов лидирует по-прежнему Москва — в столице выявлено 2 040 новых случаев. Об 1 127 заразившихся сообщается в Санкт-Петербурге, а в Московской области зафиксирован 721 эпизод заболевания коронавирусом.

Уже не в первый раз нет случаев COVID-19 за сутки в Чукотском автономном округе. Минимальный темп суточного прироста заразившихся зафиксирован в Магаданской области, Республике Тыва и Еврейской автономной области — 0,1%. Также в девяти регионах этот показатель составляет 0,2%.

В общей сложности за всё время пандемии в России выявлено 4 027 748 случаев коронавирусной инфекции. 3 538 422 пациента выздоровели, также болезнь унесла жизни 78 687 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 105,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 355 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 649 тысяч 714 человек, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление об ограничительных мерах, направленных на борьбу с распространением COVID-19. 12 февраля в торговых центрах Петербурга смогут открыться фуд-корты, сообщает городская администрация. При этом должно обслуживаться не более 50% столов.

Разрешено увеличить заполняемость цирков, кинотеатров, театральных и концертных залов с 50% до 70%. Спортивные и физкультурные мероприятия смогут посещать до 25 тысяч человек или не более 75% от общей вместимости объекта.