https://static.news.ru/photo/12692c44-799e-11eb-844e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 28 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек, — говорится в сообщении.

Среди регионов лидером по суточному приросту остаётся Москва, где заболели 1737 человек. На втором месте идёт Санкт-Петербург — там выявлено 939 случаев. Также сообщается о 617 заболевших в Московской области.

Субъектом РФ, где за сутки не было зафиксировано ни одного заразившегося, является Ненецкий автономный округ. Что касается других регионов, то наименьший темп прироста заболевших за 24 часа наблюдается в Республике Тыва (0,04%) и в Магаданской области (0,06%).

В общей сложности за всё время пандемии в России выявлено 4 246 079 случаев коронавируса. 3 811 797 пациентов вылечились, болезнь унесла жизни 86 122 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 111 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 397 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 565 тысяч 001 человек, — передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, вакцина от нового коронавируса «Спутник V», разработанная в РФ, демонстрирует высокую эффективность против выявленных генетических вариантов SARS-CoV-2, в том числе британского и южноафриканского штаммов, рассказал замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов. По его словам, повторное введение препарата влияет на его качества.