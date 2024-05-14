Выпускников предупредили о новом виде мошенничества с вузами Роскачество выявило новый вид обмана выпускников школ с покупкой бюджетных мест

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили новый вид обмана выпускников школ, передает ТАСС. Мошенники массово создают сайты и группы в соцсетях, где выдают себя за представителей приемной комиссии вуза. Они предлагают школьникам купить бюджетные места за внушительные денежные суммы.

Отмечается, что после получения средств мошенники исчезают. В ведомстве напомнили, что место в российских вузах купить нельзя, поскольку это нарушает закон.

Кроме этого, перед началом ЕГЭ появились злоумышленники, предлагающие школьникам купить ответы на экзамен. Получив деньги, мошенники отправляют выпускникам прошлогодние ответы или перестают выходить на связь.

Не первый год мы предупреждаем россиян о мошенничестве с ответами на ЕГЭ. Будьте бдительны и помните, что ответы на экзамен не продаются, только зря потратите деньги. Кроме того, есть риск вместе с ответами заполучить еще и какое-нибудь вредоносное ПО, — сказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ранее преподаватель СПбГУ доктор филологических наук лишилась 3 млн рублей после того, как ей позвонил мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности банка. 73-летнюю женщину убедили, что злоумышленники пытаются украсть деньги с ее счета.

Неизвестный сказал женщине перевести все ее сбережения на «безопасный» счет финансовой организации, чтобы спасти деньги от злоумышленников. Поняв, что она стала жертвой мошенников, профессор обратилась в полицию.