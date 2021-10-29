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В России выявлен новый максимум заражённых COVID-19 с начала пандемии

11:35, 31 октября 2021
В России выявлен новый максимум заражённых COVID-19 с начала пандемии Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В России за сутки выявили 40 993 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Скончались 1158 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Наибольшее число заражённых COVID-19 зафиксировано в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597), Московской и Самарской областях (2737 и 1458 соответственно).

За сутки в России полностью выздоровели 27 115 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 8 513 790 человек, умерли 238 538, выздоровели — 7 358 539.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что скорость прироста заболеваемости коронавирусом снизилась в тех регионах, где были ранее введены серьёзные ограничения.

Начиная с субботы, 30 октября, во всех российских регионах начал действовать так называемый режим нерабочих дней. Он стал вынужденной мерой, которая была введена для усиления борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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