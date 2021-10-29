В России выявлен новый максимум заражённых COVID-19 с начала пандемии

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Известный доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях двух доз вакцины от коронавируса будет недостаточно для борьбы с заболеванием. По словам врача, существует особая категория пациентов — суперраспространителей, к которым должен применяться свой принцип по вопросу прививок от COVID-19, заявил Мясников в эфире онлайн-платформы «Смотрим».

По мнению врача, здесь речь идёт о так называемых людях-суперраспространителях. Они из-за имеющихся серьёзных проблем со здоровьем бывают идеальной «мишенью» для атаки болезнетворных бактерий и вирусов. Это тяжелобольные люди с...