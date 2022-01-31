В России выявили за сутки рекордные 125 836 случаев заражения COVID

В России за минувшие сутки выявлено 125 836 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за всё время пандемии. Распространение штамма «омикрон» зафиксировано в 83 регионах, сообщается на сайте федерального оперштаба. Общее количество заболевших вплотную приблизилось к 12 млн человек.

За прошедшие 24 часа госпитализированы 17 487 человек. Из больниц по выздоровлении за это же время выписан 40 301 пациент. С начала пандемии с болезнью справились более 10,2 млн россиян.

Жертвами инфекции за сутки стали 663 человека. Всего от коронавируса в стране умерли 332 012 человек.

Тройку лидеров по уровню заболеваемости в России по-прежнему составляют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В столице за сутки выявлено 21 533 новых случая заражения, данный показатель снижается с 29 января.

В Петербурге заразились за сутки 13 619 человек, в Московской области — 11 475. В Северной столице также отмечается снижение заболеваемости на протяжении последних нескольких дней, а в Подмосковье она находится примерно на одном уровне.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти ещё по меньшей мере две недели. После этого ситуация на некоторое время стабилизируется, а затем начнётся медленный спад.