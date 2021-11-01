В России выявили три случая штамма COVID-19 «мю» и один штамма «лямбда»

В России выявлено три случая заражения штаммом COVID-19 «мю» и один случай штамма «лямбда». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передаёт РИА Новости.

«Лямбда» у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов <...> встречался всего лишь один раз, а генный вариант «мю» — три раза, — заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Он отметил, что штамм «дельта» остаётся доминирующим как в России, так и в мире.

Вариант «лямбда», как сообщалось до этого, способен более активно сопротивляться действию вакцин по сравнению с другими штаммами. Первый случай заражения им зафиксировали в июле в Японии.

«Мю» впервые обнаружили в январе в Колумбии. Определяющие его мутации могут позволять этому штамму противостоять иммунному ответу организма.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в настоящее время данных, что новый вариант коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма «дельта», вызывает более тяжёлое течение заболевания или устойчив против антител. Об этом также сказал Василий Акимкин. Такое заявление он сделал на научно-практическом конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых силах РФ».