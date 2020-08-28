В России выявили почти 5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/aca180ea-e9cf-11ea-be53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики выявили ещё 4941 нового заражённого коронавирусом. Всего число заболевших с начала пандемии достигло 985 346 человек. Из них в настоящее время активно болеют 163 938 человек.

Об этом сообщают в оперативном штабе по контролю над заболеванием.

По данным на утро 29 августа число выздоровевших в стране увеличилось до 804 383 человек, из них за последние сутки излечились 5917. Общее число погибших составляет 17 025, в том числе 111 человек, которые скончались за последние 24 часа.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве (677), Московской области (163), Санкт-Петербурге (189), Нижегородской области (145), в Ростовской области (127) и в Ставропольском крае (124).

Как писал NEWS.ru, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.

Ранее учёные назвали главными переносчиками коронавируса детей. Организм детей, которые заразились коронавирусом, вырабатывает множество вирусных частиц на протяжении двух-трёх недель, даже если симптомов болезни нет. К такому выводу пришли медики из Сеульского университета. Они заявили, что причиной скрытой передачи коронавируса через контакты с окружающими могли стать неочевидные случаи заражения детей. В связи с этим специалисты призвали пересмотреть их роль в распространении коронавируса, а также учесть этот факт при выработке мер по борьбе с пандемией.