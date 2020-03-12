https://static.news.ru/photo/258d1e84-6482-11ea-9717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в России за последние сутки.

Четверо граждан, инфицированных COVID-19, находятся в Москве, по одному — в Краснодарском крае и Калининграде, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что все заразившиеся посещали неблагополучные по коронавирусу страны в последние две недели.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.