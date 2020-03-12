Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в России за последние сутки.
Четверо граждан, инфицированных COVID-19, находятся в Москве, по одному — в Краснодарском крае и Калининграде,
Уточняется, что все заразившиеся посещали неблагополучные по коронавирусу страны в последние две недели.
Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.
По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.
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