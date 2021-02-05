В России выявили 16 048 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/32b2f1c0-691c-11eb-89a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 16 048 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 7 февраля, рассказали представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

С начала пандемии заражение COVID-19 диагностировали у 3 967 281 россиянина.

Как сообщили в оперативном штабе, за последние 24 часа из больниц в РФ по выздоровлении выписали 19 884 человек, которые перенесли коронавирус. В общей сложности с болезнью смогли справиться 3 456 210 жителей страны.

Кроме того, в течение прошедших суток в России умерли 432 человека с коронавирусом. Число жертв инфекции увеличилось до 76 661.

Как ранее передавал NEWS.ru, к концу весны масочный режим в России может быть снят. Такое предположение позволяет сделать динамика распространения коронавирусной инфекции в стране. Своими соображениями на эту тему поделились учёные.

Так, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева считает, что для отмены ношения масок необходимо соблюсти целый ряд факторов, включая коллективный иммунитет и проведение вакцинации. После этого число заражений должно резко пойти на спад, считает медик.