В России выявили минимум заражённых COVID-19 за 2,5 месяца

За минувшие сутки в России выявлено 17 425 заражений коронавирусом — это минимум с 22 июня. С начала пандемии — более 7 млн случаев. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц по выздоровлении выписаны 17 243 пациента. Всего за время пандемии с болезнью справились более 6,3 млн россиян.

За последние сутки зафиксировано 795 летальных исходов. Общее их число на сегодняшний день — 188 785.

В Москве выявлено 1187 случаев заражения за сутки. Выздоровел 1441 житель мегаполиса и 45 скончались. Столица остаётся лидером по уровню заболеваемости в стране.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус на спад не пойдёт и примерно дважды в год всплески заболеваемости будут повторяться. По его прогнозу, очередного пика следует ожидать через три-четыре недели.

Также стало известно, что для борьбы с COVID-19 в России выделят 2 млрд рублей. Средства направят на создание лабораторного комплекса и ПЦР-центров.