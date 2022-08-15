В России выявили меньше случаев COVID-19 по сравнению с предыдущим днем В России за минувшие сутки выявили 25 273 новых случая заболевания коронавирусом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на 15 августа 2022 года, в России за сутки с коронавирусом госпитализирован 1581 человек, что на 11,7% меньше в сравнении с предшествующим днем, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией. Также за сутки выявлено меньше новых случаев заболевания — 25 273 против 29 982 днем ранее.

Выявлено 25 273 новых случая [заболевания коронавирусом]. Умерло за сутки 53 человека, — сказано в сообщении.

Общее число случаев заражения выросло до 18 907 231. Также за сутки выздоровело 15 410 человек, или на 3,1% больше в сравнении с 14 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией к 14 августа за сутки выросло на 29 982. Умерло за сутки 54 человека, было госпитализировано 1790 граждан. Согласно данным штаба, в России шестой день подряд регистрируют более 20 тысяч новых случаев заболевания за сутки.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетесов предположил, что заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад в ближайшие две недели. По его словам, сейчас о прохождении пика заболеваемости говорить рано, однако в Западной Европе отмечается спад заболеваемости, а Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели.