В России выявили максимум заражений коронавирусом за сутки с 14 марта В России за сутки выявлено 37 609 случаев заражения коронавирусом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России выявлено 37 609 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Это максимальный показатель с 14 марта, когда за 24 часа заразились более 41 тысячи человек. Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии в РФ превысило 19 миллионов.

За сутки госпитализированы 3349 человек. При этом из больниц по выздоровлении выписаны 21 887 пациентов. В общей сложности от коронавируса выздоровели 18,2 млн жителей России.

С начала пандемии от коронавируса умерли 383 427 россиян. Из них 65 скончались за последние сутки.

Лидером по уровню заболеваемости в стране остается Москва. За прошедшие сутки в столице выявили 8555 случаев заражения. Госпитализированы 410 человек, выздоровели 6830. Жертвами инфекции стали 24 жителя Москвы.

Ранее ученый Алексей Боровков спрогнозировал наступление пика заболеваемости COVID-19 в столице на конец сентября. В Санкт-Петербурге, по его словам, максимальные показатели ожидаются в середине ноября.

Более 56% российских врачей высказались за повторное введение коронавирусных ограничений. При этом 11% медиков заявили, что за нарушение антиковидных мер необходимо привлекать к уголовной ответственности.