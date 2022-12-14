В России выявили максимальное с 28 октября число случаев COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за сутки выявили 7532 новых случая заражения COVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Это максимум с 28 октября. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 685 037.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1847), Петербурге (973) и Свердловской области (371). Меньше всего — на Камчатке, в Республике Алтай, Туве (по 1 случаю), в также в Магаданской области (2 случая).

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России выявлены новые варианты «омикрон»-штамма коронавируса BQ.1 и «цербер». Они распространяются быстрее других вариантов COVID-19. По словам представителей ведомства, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 20 регионах страны.

Ранее врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что в штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а свиной грипп будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике.