В России зафиксирован новый рекорд смертей от коронавируса

За последние сутки в России выявили ещё 21 559 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 852 летальных исхода, это рекордный суточный показатель, сообщается на сайте федерального штаба по борьбе с COVID-19.

За сутки в России полностью выздоровели 17 368 человек. Всего с начала пандемии инфекция была обнаружена у 7 464 708 жителей страны, от болезни излечились свыше 6,6 млн россиян. Общее количество умерших от коронавируса превышает 205 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что высокий риск угрозы жизни и здоровью пациентов после перенесённого коронавируса сохраняется в течение полугода. В связи с этим глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал переболевшим COVID-19 пройти после выздоровления углубленную диспансеризацию, в ходе которой медики могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.