В России выявили 8995 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/7c1a627a-9e8d-11eb-8d2e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших 24 часов на территории России медицинские специалисты выявили 8995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что с начала пандемии заражение коронавирусной инфекцией было диагностировано у 4 684 148 россиян.

В России в течение последних суток, как сказали в оперштабе, из больниц по выздоровлении выписали 9 109 пациентов, переболевших COVID-19. В общей сложности с инфекцией с начала распространения вируса справились 4 310 557 граждан РФ.

Также представители оперативного штаба заявили, что за прошедшие 24 часа скончались 397 россиян с коронавирусом. Число жертв COVID-19 возросло до 104 795 жителей России.

Как ранее передавал NEWS.ru, Российской Федерации лучше других стран удаётся справляться со сложностями, появившимися на фоне коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.