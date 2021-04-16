В России выявили 8995 новых случаев заражения COVID-19

В течение прошедших 24 часов на территории России медицинские специалисты выявили 8995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.
Отмечается, что с начала пандемии заражение коронавирусной инфекцией было диагностировано у 4 684 148 россиян.
В России в течение последних суток, как сказали в оперштабе, из больниц по выздоровлении выписали 9 109 пациентов, переболевших COVID-19. В общей сложности с инфекцией с начала распространения вируса справились 4 310 557 граждан РФ.
Также представители оперативного штаба заявили, что за прошедшие 24 часа скончались 397 россиян с коронавирусом. Число жертв COVID-19 возросло до 104 795 жителей России.
Как ранее передавал NEWS.ru, Российской Федерации лучше других стран удаётся справляться со сложностями, появившимися на фоне коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.