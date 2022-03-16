В России выявили 36 519 случаев заражения COVID за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 36 519 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии в стране приближается к 17,5 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа были госпитализированы 5945 человек, заразившихся COVID. При этом 118 009 пациентов выписано из больниц по выздоровлении. Всего с начала пандемии российские врачи вылечили более 15,8 млн человек.

За сутки от коронавируса скончались 576 россиян. Всего жертвами инфекции стали 362 478 жителей страны.

Наиболее высокий суточный прирост заболеваемости зафиксирован в Свердловской области — 1802 случая заражения. На втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург — 1621 и 1569 случаев соответственно. Более тысячи случаев заражения выявлено также в Самарской, Ростовской, Иркутской, Саратовской областях и Башкортостане.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее заявил, что разновидность коронавируса «стелс-омикрон» вскоре может стать преобладающим штаммом, поскольку обладает ещё большей скоростью распространения, чем первоначальный вариант. Он предупредил, что от заражения им не защищает перенесённый «омикрон», в отличие от вакцинации и ревакцинации. Министр призвал россиян пройти эти процедуры в марте-апреле.