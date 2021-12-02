В России выявили 33 389 новых случаев заражения COVID

В России за прошедшие сутки выявлено 33 389 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заболели более 9,7 млн россиян, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц по выздоровлении за 24 часа выписаны 35 185 пациентов. Общее количество россиян, сумевших победить болезнь, в настоящее время превышает 8,4 млн. Под наблюдением медиков остаются 1,7 млн человек.

Жертвами инфекции за сутки стал 1221 человек. Всего за время пандемии в России зафиксировано 277 640 летальных исходов.

По уровню заболеваемости и смертности от коронавируса в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявлено 3805 новых случаев заражения, скончались 92 человека.

Ранее сообщалось, что большинство российских врачей (71%) спрогнозировали рост заболеваемости в стране в ближайшие месяцы. Только каждый 10-й из опрошенных медиков считает, что число заражений будет снижаться. В качестве основных причин, способствующих распространению инфекции, врачи назвали нежелание россиян соблюдать самоизоляцию после контакта с носителями вируса, отказ от ношения масок и активное посещение общественных мест.