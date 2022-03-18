В России выявили 32 958 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки медики выявили 32 958 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 субъектах России. В медицинские учреждения были госпитализированы 4564 пациента, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Больше всего заражённых зафиксировано в Свердловской области (1714 человек) и Санкт-Петербурге (1472).

По данным на 19 марта, за сутки от COVID-19 скончались 495 человек, выздоровели 95 558 пациентов. Общее число заболевших в стране с начала пандемии превысило 17,5 млн человек, выздоровевших — 16 млн. Скончались от вируса 364 058 пациентов.

15 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима и ряда антиковидных мер в столице с 15 марта. Помимо этого, были отменены обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включая регулярное измерение температуры тела работников. По словам мэра, это связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Следом за Москвой ограничения сняли и в Подмосковье.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков ранее заявил, что повторный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен этой осенью, в новый эпидемический сезон. По словам эксперта, если не появятся новые мутации, то пик заболеваемости станет сезонным. Он также отметил, что в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к вирусу и летом ситуация будет стабильная.