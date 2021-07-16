В России выявили 25 116 новых случаев COVID-19

Медики за последние сутки выявили в России 25 116 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических симптомов недуга. Скончались от инфекции за минувшие 24 часа 787 человек, выздоровели — 21 437, передаёт оперштаб.

За всё время пандемии в РФ заразились COVID-19 5 933 115 граждан, умерли — 147 655, исцелились — 5 322 345, говорится на сайте стокоронавирус.рф.

В Москве за последний день заболел 4561 человек, в Подмосковье — 2541, в Санкт-Петербурге — 1957, в Нижегородской области — 535, в Свердловской области — 492, в Красноярском крае — 491.

Накануне бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса. Он убеждён, что доказать лабораторное вмешательство в происхождение COVID-19 невозможно.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса Abdala кубинского Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB показала эффективность в 100% в ходе третьей фазы испытаний. Уточняется, что эффективность вакцины была доказана на случаях тяжёлого течения болезни. Препарат в 92,28% случаях предотвратил развитие симптомов COVID-19.