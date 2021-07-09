В России выявили 25 082 новых случая COVID-19

Медики выявили в России 25 082 новых случая COVID-19 в 85 регионах, заявили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Из них 12,5% не имели клинических симптомов болезни.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 752 человека, выздоровели — 17 750. За всё время пандемии зафиксировано 5 758 300 заразившихся. Из них исцелились 5 182 837 граждан, скончались — 142 253.

В Москве зафиксировали за последний день 5694 новых случая COVID-19, в Мособласти — 2487, в Санкт-Петербурге — 1978, в Нижегородской области — 527, в Воронежской области — 423, в Красноярском крае — 401.

Число случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире составило 186 063 825. Об этом сообщили на сайте Университета Джонса Хопкинса.

По его данным, в списке стран более чем с 15 миллионами случаев заражения коронавирусом находятся США, Индия и Бразилия. С начала пандемии из-за коронавируса умерли 4,019 миллиона человек. Лидером по числу заболевших и скончавшихся остаются США. В Штатах выявлено 33,8 миллиона инфицированных.

Ранее российский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов развеял миф о том, что многие болеют коронавирусом два и более раза. Он сообщил, что, как правило, пациенты болеют один раз. Также специалист отметил, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «дельта» без маски как минимум вдвое выше, чем обычным. Это и есть главное отличие данного штамма от предыдущего варианта.