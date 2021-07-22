️В России выявили 24 471 случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 24 471 новый случай коронавируса во всех регионах, при этом 9,9% заболевших не имели симптомов болезни. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

Таким образом, общее число заражённых COVID-19 за весь период пандемии составило 6 054 711. Умерли от последствий коронавируса за прошедшие сутки 796 человек, выздоровели 22 660 человек. Всего от коронавируса в России скончался 151 501 человек, вылечились 5 427 457 граждан.

Большую часть новых заражений (4287 случаев) зафиксировали в Москве, на втором месте по приросту оказался Санкт-Петербург (1943), затем следует Московская область (1835), Нижегородская область (534) и Красноярский край (506). Меньше всего новых случаев заражения в Ненецком автономном округе — 14 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество заражённых и госпитализированных за месяц москвичей сократилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями.