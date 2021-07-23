В России выявили 23 811 новых случаев COVID

За минувшие сутки в России зафиксировано 23 811 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 795 человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

За 24 часа из больниц выписано 22 547 пациентов. Под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

С начала пандемии в России заразились более шести миллионов человек. Из них 5,4 млн выздоровели и 152,2 тысячи скончались.

Лидером по уровню заболеваемости в стране остаётся Москва. В столице за сутки заразились 3425 человек и умерли 107. Второе и третье места занимают Санкт-Петербург и Московская область соответственно.

Ранее в центре «Вектор» заявили, что на территории России выявлен бразильский штамм «гамма», который является более заразным, как и индийский «дельта». Врач и телеведущий Александр Мясников призвал относиться к этому спокойно. По его словам, появление в России новых разновидностей вируса неизбежно. Он также добавил, что в отличие от гриппа коронавирус мутирует медленнее и хуже.