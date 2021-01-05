В России выявили 23 652 новых случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/690b4300-518c-11eb-b657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 23 652 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 2697 (11,4%) новых пациентов болезнь протекает без клинических проявлений. Об этом в пятницу, 8 января, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в РФ выявлено 3 355 794 случая заражения. Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Москве (5027), в Санкт-Петербурге (3017) и в Московской области (1226).

Как отметили в оперштабе, в течение последних суток из российских больниц по выздоровлении выписали 21 677 человек, переболевших COVID-19. Всего с болезнью смогли справиться 2 731 129 россиян.

Также подчёркивается, что за 24 часа в стране умерли 454 человека с коронавирусом. Число жертв инфекции выросло до 60 911 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Москве местом, где существует наибольшая вероятность заражения коронавирусом, является транспорт. Об этом заявил врач-инфекционист профессор Николай Малышев. По его словам, всё дело в «скученности» людей, которую можно наблюдать в транспорте.