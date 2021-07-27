В России выявили 23 032 случая заражения COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировано 23 032 новых случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 779 человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

За последние 24 часа из поликлиник по выздоровлении выписаны 20 116 пациентов. Под наблюдением медиков в настоящее время остаются 1,2 млн человек.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 6,1 млн жителей. Из них вылечились 5,5 млн и 155 380 скончались.

Лидером по уровню заболеваемости в России остаётся Москва. В столице за сутки выявили 2623 случая заражения коронавирусом. При этом впервые за последний месяц прирост летальных исходов составил менее 100. За 24 часа умерли 98 пациентов с COVID-19.

Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев предупредил, что заболевание коронавирусом может привести к резкому ухудшению слуха. По его словам, вирус наносит удар по нервной системе, что чревато развитием сенсоневральной тугоухости. Кроме того, возможно развитие евстахиита — воспаления слуховой трубы. Специалист призвал россиян обращаться к врачу при любом нарушении слуха и не заниматься самолечением.