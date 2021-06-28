В России выявили 21 650 новых случаев COVID за сутки

В России за минувшие сутки зафиксировано 21 650 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 611 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Всего с начала пандемии в стране заразились более 5,4 млн человек. Из них 133,8 тысячи скончались.

Число выздоровевших за всё время пандемии составляет около 5 млн человек. За последние сутки из больниц выписаны 12 626 пациентов, вылечившихся от COVID-19. В настоящее время под наблюдением медиков остаются 757 762 человека.

Российские учёные из СПбГУ, создавшие математическую модель развития третьей волны коронавируса в России, отметили, что прогноз о суточном приросте заражений свыше 21 тысячи случаев подтвердился. По их словам, сейчас страна вышла на показатели второй волны. Количество заболевших начнёт снижаться во второй половине июля.

Врач и телеведущий Александр Мясников предложил отменить все коронавирусные ограничения. Он подчеркнул, что единственная действенная мера против инфекции — вакцинация.