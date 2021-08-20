В России выявили 21 000 новых случаев COVID-19

Медики выявили в России 21 000 новых случаев COVID-19 за последние сутки в 85 субъектах страны. Из них 8,7% протекали без клинических симптомов недуга. Скончалось от болезни за минувшие 24 часа 797 человек, выздоровели — 20 647 граждан, передаёт оперштаб по борьбе с инфекцией.

За всё время пандемии в РФ зафиксировали 6 726 523 случая COVID-19. Из них 175 282 закончились летальным исходом. Исцелились — 6 004 052, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

В Москве выявили 1 852 новых случая COVID-19, за сутки госпитализировали 590 человек, умерли 55 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 327 инфицированных. В столице выздоровели 2 544 гражданина после курса лечения от COVID-19. Всего в мегаполисе исцелились 1 425 773 заражённых.