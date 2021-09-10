В России выявили 18 891 случай заражения COVID за сутки

За минувшие сутки в России зафиксирован 18 891 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число заражений превысило 7,1 млн. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа от коронавируса скончались 796 россиян. Всего жертвами заболевания стал 191 961 житель страны.

Из больниц по выздоровлении выписаны 17 888 человек. Всего российские врачи вылечили более 6,3 млн пациентов с коронавирусом. В настоящее время под наблюдением медиков остаются свыше 1,1 млн человек.

В Москве количество выявленных случаев COVID за сутки составило 1940. Это почти на четверть превышает показатель 10 сентября. Жертвами инфекции в столице стали 46 человек и 1317 выздоровели. Москва по-прежнему возглавляет тройку субъектов с наименьшим суточным приростом заражений и при этом сохраняет лидерство по уровню заболеваемости.

Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что одной из причин заражения коронавирусом может стать плохое настроение. По её словам, иммунная система человека находится в сильной зависимости от его психического состояния: тоска, страх, подавленность снижают защитные силы организма.