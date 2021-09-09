В России выявили 18 380 новых случаев заражения COVID

В России за минувшие сутки зафиксировано 18 380 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии коронавирус был выявлен более чем у 7 млн россиян. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 19 639 пациентов. В общей сложности за время пандемии выздоровели свыше 6,3 млн жителей страны. Под наблюдением медиков остаются более 1,1 млн человек.

К настоящему времени жертвами инфекции стали 190 376 человек. Из них 794 скончались за последние сутки.

Лидером по уровню заболеваемости в России остаётся Москва. В столице выявлен 1801 новый случай заражения. За сутки выздоровел 1461 человек и 52 скончались.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал приготовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом, в том числе и новым всплеску заражений. При этом он отметил, что в ближайшее время столичные власти не собираются вводить никаких ограничительных мер.