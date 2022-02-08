В России выявили 165 643 случая заражения COVID за сутки

За прошедшие сутки в России выявлены 165 643 новых случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заболели более 13 млн россиян, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Госпитализированы 20 185 человек. В то же время выписаны 81 188 перенёсших COVID россиян. Общее количество выздоровевших в настоящее время составляет 10,7 млн человек.

В общей сложности от коронавируса в России скончался 336 721 человек. Число жертв инфекции за минувшие сутки составило 698.

В Москве зафиксировано 12 902 новых случая заражения коронавирусом. За сутки в столице госпитализировали 1566 человек, скончались 85 жителей мегаполиса.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что на «омикроне» мутации коронавируса не закончатся. По её словам, в 2023 году возможно появление ещё одного штамма, сходного с «омикроном». Он может быть столь же заразным, но вызываемая им болезнь окажется более лёгкой.