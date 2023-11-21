В России выступили против новых правил продажи продукции на маркетплейсах Эксперт по соцзащите Песков: онлайн-продажами чужих товаров должны заниматься ИП

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Предложение ряда депутатов Госдумы разрешить самозанятым продавать на маркетплейсах не только свою, но и чужую продукцию нецелесообразно, считает председатель общественного движения «Труд», эксперт по социальной защите граждан Сергей Песков. В беседе с «360» он заявил, что такое нововведение лишь навредит бизнесу, а самозанятым необходимо помогать двигаться в сторону создания ИП.

Здесь целесообразно все-таки не менять действующее законодательство, а, наоборот, помогать самозанятым переходить в статус индивидуальных предпринимателей. Система налогообложения там одинаковая. <...> ИП — логичный шаг. А так мы вообще запутаем понятие самозанятости, которое у нас в законодательстве не определено, — пояснил эксперт.

Он напомнил, что концепция самозанятости была введена как начальная стадия предпринимательской деятельности человека и является облегченной с точки зрения регистрации, снятия с учета и налогообложения формой бизнеса. По мнению общественника, следующим шагом должно становиться открытие ИП, которое не ограничивает предпринимателя годовой выручкой в 2,4 млн рублей.

Издание уточняет, что инициатива о разрешении самозанятым торговать на маркетплейсах чужой продукцией исходит от депутатов ЛДПР. По их мнению, такая мера наполнит рынок востребованными товарами и будет способствовать стабилизации цен.

Как рассказали эксперты NEWS.RU, самозанятость является простым способом легализовать предпринимательскую деятельность. Это может быть репетиторство, пошив одежды на заказ, копирайтинг или другой вид работы на себя.