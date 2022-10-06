В России выросло потребление пива «Контур.Маркет»: потребление пива в России выросло на 33% за последние полгода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние полгода потребление пива в России выросло на 33%, следует из результатов исследования компании «Контур.Маркет», которые приводит РИА Новости. При этом продажи российских брендов увеличились в полтора раза, а зарубежных — на 7,3%.

Аналитики сравнили мартовские показатели с периодом с 15 августа по 15 сентября. Уточняется, что резкий рост продаж случился на фоне роста цен российского пива на 8%, до 92 рублей за бутылку, а импортного — на 13%, до 96 рублей за бутылку.

В отечественном сегменте один из лидеров «Балтика», на которую приходится 16% продаж. Компания увеличила выручку в 2,4 раза. При этом на долю «Жигулевского» приходится 30% всех продаж.

Однако продажи водки и других крепких напитков за период с 15 августа по 15 сентября упали на 15% по сравнению с мартовскими показателями.

Ранее Министерство финансов России предложило повысить минимальные розничные цены на игристое вино в 1,4 раза — до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних 169 рублей. Согласно проекту приказа, предлагаемое увеличение цен связано с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство.