В России выросло число силовиков, осуждённых за пытки

В России впервые с 2010 года увеличилось число силовиков, осуждённых за пытки. Рост этого показателя за шесть месяцев 2021 года составил 18%, сообщил в своём Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, сославшись на статистику судебного департамента при Верховном суде РФ.

По его данным, за минувшие полгода 298 сотрудников правоохранительных органов в России были признаны виновными в превышении полномочий с применением насилия или специальных средств (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ). При этом в первом полугодии 2020 года этот показатель равнялся 252.

Тренд на снижение числа осуждённых за пытки продолжался с 2010 года и впервые за десятилетие сменился ростом, — отмечает Чиков.

Ранее об истязаниях заключённых сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, в котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

По мнению правозащитницы Марины Литвинович, в российских тюрьмах насилуют для того, чтобы перевоспитать, заставить работать на администрацию, для вымогательства или для дачи ложных показаний на какого-либо подозреваемого.