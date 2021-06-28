Психолог объяснил популярность игрушек симпл-димпл

Примитивные антистресс-игрушки становятся популярными в России. Ранее это было со спиннерами, теперь это поп-иты и симпл-димплы. Это говорит о тенденции людей принимать простые решения. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал психолог, политик Александр Асмолов.

Приобретение самых простых вещей говорит о том, что массовое сознание руководствуется простыми решениями. Это называется когнитивная простота, когда человек в сложной ситуации не сможет определиться, то есть просто теряется.

Спрос на примитивные игрушки говорит о том, что не всё общество, а его определённые слои склонны к простым решениям. Наше общество приближается к ситуации, когда мы рухнем в пропасть простых решений сложных вопросов, — объяснил эксперт.

Когнитивная сложность, наоборот, заставляет сознание логически мыслить и искать альтернативные решения того или иного вопроса. Для развития ребёнка очень важно использовать сложные игрушки и головоломки. Это тренирует сознание. Когда оно держится постоянно в тонусе, то происходит развитие.

Примитивная же мотивация приводит к тому, что мир становится лишь чёрно-белым, когда других вариантов решения у человека просто не существует.

Ранее стало известно, что игрушки в России попросили меньше проверять на безопасность. Сейчас все игрушки проходят обязательную сертификацию соответствия, за это приходится выкладывать немалые деньги.