В России вырос уровень коллективного иммунитета

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю увеличился до 55,7%, ранее он составлял 53,7%. В целом улучшение эпидситуации зафиксировано в 12 регионах. Об этом свидетельствуют данные тепловой карты, размещённой на портале оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла — 67 260 355 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%, — цитирует пресс-служба оперштаба вице-премьера Татьяну Голикову.

По словам Голиковой, достижение уровня 80% станет возможным после вакцинации каждого гражданина, не имеющего противопоказаний. Она добавила, что улучшение эпидемиологической обстановки фиксируется в 12 регионах. При этом в трёх субъектах ситуация, напротив, осложнилась.

Как сообщила вице-премьер, по уровню коллективного иммунитета лидирует Севастополь. Там показатель достиг 83,7%. Уровень выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Республике Тыва, Москве и Подмосковье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что процедура получения сертификатов о вакцинации от коронавируса должна быть понятной и прозрачной. Он напомнил, что практически все страны идут по пути использования ковид-сертификатов как подтверждения факта прививок.