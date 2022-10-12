В России вырос спрос на строительство бункеров Lenta.ru: в России вырос спрос на строительство бункеров

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Россияне стали чаще интересоваться строительством бункеров, сообщили в беседе с Lenta.ru представители компании «Бункердом», которая оказывает услуги по строительству убежищ. По их словам, немногие из заинтересованных доходят до реализации своих планов, однако в этом году спрос все таки вырос.

Конечно, спрос изменился чуть-чуть, но, вы знаете, тут надо разграничить спрос и интерес. Интересоваться начали, конечно, намного больше. До заказов всегда доходит какой-то процент, потому что это даже не то, что дом построить и даже подвал — это сложное сооружение, и оно стоит недешево, соответственно, некоторые просто не располагают таким бюджетом. Интерес увеличился, и спрос увеличился, — поделились сотрудники «Бункердома».

При этом представители фирмы «Строим бункеры» отметили, что спрос на их услуги всегда был стабильным, и значительного прироста клиентов в 2022 году они не заметили. Они рассказали, что строительство бункеров — трудоемкий процесс, а потому здесь не работают стандартные рыночные правила

Всплеска нет, сейчас все в том же формате, в котором мы работаем — мы же не строим по 100 бункеров в месяц, это все равно локальные большие проекты, это не орехи или яблоки продавать на рынке. Нет такого, что вчера никто не покупал, а сегодня все начали покупать. В разрезе строительной компании это немножко по-другому работает, — сказали в «Строим бункеры».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет принимать участие в ежедневных упражнениях Запада по ядерной риторике и выражает сожаление в связи с этой «пагубной и провокационной практикой» глав европейских и западных стран. Так он прокомментировал недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что Путин не может «безнаказанно продолжать говорить о возможном применении тактического ядерного оружия».