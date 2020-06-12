В России вырос показатель естественной убыли населения

https://static.news.ru/photo/e6db142a-ad74-11ea-bd40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Естественная убыль населения России в январе-апреле 2020 года составила 160,3 тысячи человек. В 2019 году этот показатель был на уровне 148,2 тысяч. Такие данные приводит Росстат.

За январь-апрель 2020 года в России было зарегистрировано 449,2 тысячи новорождённых (на 6,1% меньше, чем в 2019 году), число умерших граждан за этот период составило 609,5 тысячи (на 3,1% ниже, чем годом ранее).

Эти цифры не окончательны. Так, по регионам Северо-кавказского округа и некоторым субъектам Южного округа в условиях карантина есть выпадающие данные, которые будут досчитаны, отметил в эфире телеканала Россия-24 руководитель Росстата Павел Малков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы с наибольшей смертностью от коронавируса.По её словам, наибольшее число смертей от заболевания пришлось на Центральный федеральный округ (Москвы и область).На втором месте — Северо-Западный федеральный округ, где наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге и республике Коми. Третью строчку занял Приволжский федеральный округ, четвёртую — Южный федеральный округ. На пятом месте, по словам Голиковой, — Северо-Кавказский федеральный округ, писал NEWS.ru.