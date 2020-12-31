Цены на сигареты и алкоголь вырастут в России

https://static.news.ru/photo/ad081062-4c21-11eb-be04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

1 января 2021 года в России повысились акцизы на ряд товарных категорий.

В стране в ближайшее время подорожает табачная и алкогольная продукция. Аналитики считают, что пачка сигарет из-за повышения акцизного сбора на 20% в среднем вырастет в цене на 20 рублей, передаёт KP.RU.

Спиртное будет дорожать не так заметно. Эксперты ожидают, что алкоголь станет дороже на 4% — в пределах инфляции. Ещё одним новшеством года стало то, что и отечественные, и зарубежные спиртные напитки теперь должны продаваться с одинаковыми акцизными марками. Ранее для импортной продукции была предусмотрена отдельная система маркировки.

30 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий ограничения на перемещение по территории России табачной продукции для физических лиц, сообщал NEWS.ru. Согласно документу, граждане могут свободно перевозить не более 200 сигарет, 50 сигар (сигарилл), 250 г табака или же указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г на человека. Речь идёт о табачной продукции без специальных (акцизных) марок. Новые правила коснутся в том числе и товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Инициаторами принятия закона выступили ряд депутатов Госдумы и сенаторов. По их словам, новые нормы призваны противодействовать неконтролируемому и нелегальному обороту табачных изделий.