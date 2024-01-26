В России вырастут цены на один из самых востребованных товаров Nestle предупредила о росте цен на корм для кошек и собак в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российское подразделение швейцарской компании Nestle предупредило о подорожании кормов для животных, сообщает РБК со ссылкой на документ. Увеличение цен коснется товаров, предназначенных как для кошек, так и для собак.

В частности, речь идет о Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix. Компания уточнилауточнилауточни, что отпускные цены будут увеличены до 12%. Ожидать изменений следует уже с 5 февраля.

В документе указывается, что влажные корма для кошек и собак Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают на четыре процента, а сухой корм Felix — на 6,4-8%. Более всего не повезет покупателям ветеринарной линейки Pro Plan для кошек. Цены на корм этой марки вырастут на 12%.

Nestle объясняет эти изменения ростом стоимости сырья. Так, по данным компании, подорожали куриные, мясные, рыбные ингредиенты и их производные.

Ранее Росстат сообщил, что десятку самых подорожавших товаров в России по итогам прошлого года возглавили яйца, помидоры и груши. По данным ведомства, эти товары поднялись в цене на 61,4%, 51,1% и 48,3% соответственно. В пятерку товаров с наиболее быстрым ростом цен вошли также виноград (48,2%) и бананы (46,9%).