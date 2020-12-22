В России выпускникам вузов будут давать электронные дипломы

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В будущем году сохранится высокий спрос на внутренний туризм, а с помощью чартерных программ россияне смогут побывать в самых отдалённых уголках страны. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Внутренний туризм будет по-прежнему играть ведущую роль. Наверное, выездной туризм вырастет, но немного. Самым популярным направлением будет, конечно, юг России, Черноморское побережье, Сочи. На высокий сезон около 40% мест там...