В России выпускникам вузов будут давать электронные дипломы

Министерство науки и высшего образования России работает над тем, чтобы создать новый формат дипломов о высшем образовании. Замминистра Елена Дружинина сообщила, что в ведомстве хотят перейти на электронный формат дипломов.
Немаловажной задачей стало формирование цифрового профиля студента с последующей выдачей электронного диплома, — приводит её слова URA.RU.
Она добавила, что ведомство активно работает над тем, чтобы внедрить цифровые технологии в структурные подразделения высших учебных заведений, занимающихся трудоустройством учащихся.
Ещё одним важным направлением работы министерства она назвала поддержку студенческого предпринимательства.
Ранее NEWS.ru писал, что в России растёт интерес вузов к новому формату дипломов, при котором студентам разрешат вместо дипломных работ предлагать стартапы.
С 2021 года в 40 вузах России выпускники смогут вместо дипломной работы предоставлять на рассмотрение аттестационной комиссии свой стартап. В Минобрнауки полагают, что это позволит студентам не просто получить диплом, а сразу привлечь инвестиции в собственный проект.