Выплату к Новому году получат свыше 16 миллионов детей

https://static.news.ru/photo/94ec5628-407d-11eb-9ab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новогоднюю выплату получат свыше 16 млн детей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Соответствующее заявление было озвучено на фоне поручения президента России Владимира Путина. Так, глава государства в ходе пресс-конференции пообещал, что выплату в размере пяти тысяч рублей получат семьи на каждого ребёнка до 7 лет включительно.

По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 миллионов детей, — отметил Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

Как уточняется, деньги получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны. При этом ребёнок также должен иметь российское гражданство.

Выплата не будет учитываться при предоставлении других мер соцподдержки. Людям, уже получавшим аналогичные выплаты, деньги будут направлены автоматически, остальные могут обратиться в Пенсионный фонд до 1 апреля 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские власти изучают возможность введения новых выплат для граждан.

Так он ответил на обращение жительницы Башкирии, которая рассказала, что в ноябре и декабре не получила выплаты на девятимесячного ребёнка, тогда как на фоне пандемии они для неё являются единственным спасением.