Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь пациентов, которым был поставлен диагноз коронавирус, выписали из российских медучреждений.

Выписаны c выздоровлением: два гражданина КНР, пять — граждан России, один итальянец, — говорится на сайте Минздрава.

По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 32 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что первый случай заражения коронавирусом в Китае был выявлен в ноябре 2019 года. После этого медики на протяжении месяца выявляли от одного до пяти случаев заболевания.

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