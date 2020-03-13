https://static.news.ru/photo/eb58b714-6521-11ea-9140-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Восемь пациентов, которым был поставлен диагноз коронавирус, выписали из российских медучреждений.
Выписаны c выздоровлением: два гражданина КНР, пять — граждан России, один итальянец, — говорится на сайте Минздрава.
По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 32 человека.
Ранее NEWS.ru писал, что первый случай заражения коронавирусом в Китае был выявлен в ноябре 2019 года. После этого медики на протяжении месяца выявляли от одного до пяти случаев заболевания.