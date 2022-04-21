В России выделили 10 млрд рублей на строительство восьми экотехнопарков

Правительство России в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла» выделило 10 млрд рублей на строительство восьми экотехнопарков в разных регионах страны, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Российский экологический оператор (РЭО) совместно с регионами подготовит проектную документацию к началу 2023 года, пишет «360».

В рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла» запланировано строительство восьми экотехнопарков в Приморском, Краснодарском и Ставропольском краях, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской и Нижегородской областях. К началу 2023 года совместно с регионами РЭО подготовит всю проектно-сметную документацию по объектам, — заявила Абрамченко.

В рамках проекта будет реализовано шесть направлений: ограничение оборота «неэкологичной» упаковки, создание инфраструктуры по сбору отходов для утилизации и производства вторичного сырья, стимулирование использования вторичных ресурсов, сокращение образования отходов, а также создание системы прослеживаемости движения отходов и экопросвещение.

Ранее генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили идею создания экотехнопарка на территории региона. Проект будет включать в себя объекты по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).